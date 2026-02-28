Mastini, Buono la prima. Le note del “violinista” annullano Alleghe

No, i Mastini che sogna Matikainen probabilmente non sono ancora quelli che abbiamo visto dominare Alleghe in Gara1 (5-3) dei quarti di finale playoff. Manca ancora qualcosa, lo si è visto nella parte centrale del primo periodo quando la manovra ha subito rallentamenti e geometrie non perfette, fasi normali di crescita rispetto ai nuovi dettami impartiti dall’alto della panchina dall’allenatore finlandese. (Foto: AFG)

Situazione che è andata via via migliorando, maturando una vittoria assolutamente meritata contro un avversario difficilissimo. Ottima la prestazione di Buono, miglior giocatore in pista, che ha fatto molto di più dei due gol, producendo una mole di gioco enorme e ancora una volta mettendosi a disposizione della squadra, aprendo spazi enormi. Essenziale anche l’enorme mole di lavoro di Bastille e Terzago, a cui il sacrificio di tornare a difendere sembra non pesare più di tanto.

Grandissimo lavoro anche della quarta linea, che sta sul ghiaccio con una personalità decisamente molto marcata. Tutti elementi che fanno ben sperare quindi, anche se Gara2 non sarà certo una passeggiata: vincere nel nido delle Civette non è facile per nessuno.

PRIMO INGAGGIO – Nel nuovo corso di Matikainen, che non smette di stupire, stasera c’è anche un totale cambio di linee: in prima ci vanno Buono-Bastille e Marcello Borghi, mentre Ghiglione fa compagnia a Perino e Terzago, Xamin, Mazzacane e Peterson in terza, e Tilaro a bilanciare il reparto in termini di qualità in quarta. Ancora Pisarenko a difendere la gabbia. Alleghe recupera gli infortunati con Viikilä al posto di Huhtela.

I – Si parte subito veloci, con un bello scambio Xamin-Perterson, con il primo che mette un bel disco nello specchio della porta avversaria, ma nessuno sfrutta il rebound. Ancora Varese, con Terzago che raccoglie un bell’assist di Perino, mettendo a lato, ma la strana coppia nell’azione successiva va a segno, con Perino bravo a portare un disco nel terzo e servire Terzago che stavolta aggiusta il tiro e perfora Lancedelli. 1-0. Gioia che dura meno di un minuto, con i veneti che perforano il terzo, trovando sbilanciata la difesa giallonera che crolla su tiro di Alessio, bravo a sfruttare un assist corto. 1-1.

Mastini che provano a reagire, anche se la linea Buono-Bastille-Borghi sembra non ingrani al meglio, producendo poco ed in maniera disordinata. Ci pensano i veneti a fare gioco, con Viikilä, che ha un buon disco sul bastone, ma Pisarenko e ben posizionato e annulla. Ancora Viikilä stavolta in slalom, con Re costretto al fallo per evitare l’uno contro zero. Penalità giallonera che non fa tempo ad essere annunciata, e già si estingue, con le Civette che passano con Isiguzo, ben servito da Diego Iori per l’1-2.

Varese ancora una volta costruisce in maniera troppo macchinosa: manca il tiro e Alleghe riesce a chiudere tutte le azioni di rimessa dei Mastini. Qualcosa sembra non funzionare nei meccanismi di attacco, situazione chiara a fine frazione anche a livello di statistiche: 3 tiri per Varese, 13 per Alleghe.

II – Si riprende con Varese che spinge forte, due belle azioni di attacco, prima con Perino, poi con Peterson, davvero bravo come tutta la terza linea. A 3′ dalla seconda sirena Terzago vola verso la gabbia avversaria, rischiando l’infrazione per eccessiva velocità, con Da Tos che lo stende per una penalità che poteva forse essere rigore. Power play giallonero che ancora una volta stenta, più che uno schema serve forse magia nera.

Si torna in cinque, con i Mastini ancora in avanti; il disco arriva sulla blu per Bastille che gira bene per Buono il quale di forza e di rabbia supera Lancedelli che intercetta ma non trattiene. Finalmente le note del violinista suonano a favore dei gialloneri: 2-2.

Le Civette provano a reagire, ma la difesa giallonera fa un ottimo gioco, sfruttando belle azioni di rimessa, una delle quali con Schina ben posizionato, ma steso a pochi passi dalla porta, ma l’arbitro fa continuare. Nell’azione successiva Marco Matonti prova dalla blu, ottima l’intuizione non perfetta la mira. E’ un bel Varese, capace di mettere sul ghiaccio ottimi fraseggi. Bel disco recuperato da Buono che entra nel terzo, gira attorno alla porta, stende un tappeto rosso per Bastille che deve solo metterla dentro, 3-2. Sulla spinta dell’entusiasmo Varese continua a costruire, con Xamin che gira in mezzo un gran disco per Michael Mazzacane che però arriva con un attimo di ritardo. Ancora Varese, ancora Bastille, che penetra il terzo, vede la porta, ma preferisce rendere il favore a Buono, che ha solo il tempo di accordare il violino ed infilare il secondo gol personale. 4-2.

I Mastini non mollano, pressando le Civette nel proprio terzo, che possono sfruttare solo rare sbavature dei gialloneri, che comunque fanno un ottimo lavoro di copertura. Finale di frazione con un’ottima occasione per Peterson, bravo a girare verso la porta un assist di Xamin, con Lancedelli bravo a dire di no.

III – Alleghe torna in pista spingendo davvero forte e creando due belle occasioni sedate dall’ottima morsa difensiva giallonera, ancora Civette che con De Toni colpiscono il lato esterno della rete dando l’impressione del gol, ma nulla di fatto. Ci prova anche Isiguzo, con Viikilä che si lancia letteralmente in porta, franando su Pisarenko il quale reagisce molto male prendendo a pugni il finlandese. Il portiere ucraino la vince alla prima ripresa, ma i Mastini dovranno giocare con l’uomo in meno. Inferiorità numerica giocata molto bene da Varese, che sfiora addirittura la marcatura con Bastille in contropiede. Sul finale di superiorità ancora Alleghe, con Isiguzo che prova a togliere dalla pinza di Pisarenko il disco, ma da quella parti c’è Buono che lo stende, stavolta l’arbitro lascia correre.

Varese reagisce bene, con Perino che si invola verso la gabbia avversaria, costringendo al fallo un rivale. Stavolta il power play dei Mastini funziona bene, chiudendo Alleghe nel terzo, ed andando a segno con Maekinen: imprendibile il tracciante che parte dalla blu, che Lancedelli può solo raccogliere dal fondo della rete (5-2). Qualche minuto dopo Peterson imita Perino, ma la conclusione è fuori misura.

Altra opportunità di uomo in più per le Civette, con Schina che mette il disco fuori dal ghiaccio, meritandosi i 2′ per ritardo volontario del gioco. Veneti che partono forte, scheggiando il palo alla destra di Pisarenko, ma penalità che i Mastini annullano senza altri problemi. Finale giallonero, con Peterson, ancora lui, che si lancia in uno contro zero verso Lancedelli, ma viene steso da dietro. Rigore, che Matikainen fa giustamente tirare a lui: sbaglia ma si prende gli applausi dello stadio. A 57:42 Diego Iori, inossidabile, trova lo spazio giusto alla sinistra di Pisarenko. Il gol vale il 5-3 ma i biancorossi non hanno tempo di pensare alla rimonta: 1-0 Varese e disco al centro.

HCMV MASTINI VARESE – HOCKEY ALLEGHE 5 – 3

(1-2; 3-0; 1-1)

MARCATORI: 5.11 Terzago (V – Maekinen, Perino), 6.09 Alessio (A – Viikila, Isiguzo), 9.12 Isiguzo (A – Iori, Aleksandrov); 24.31 Buono (V – Bastille, Maekinen), 28.19 Bastille (V – Buono, M. Borghi), 31.57 Buono (V – Bastille); 49.19 Ghiglione (V – Maekinen, Buono), 57.42 Iori (A – Boisio, De Nardin).

VARESE: Pysarenko (F. Matonti); Maekinen, M. Matonti, Schina, Re, Bertin, Crivellari, E. Mazzacane; Bastille, M. Borghi, Buono, Perino, Ghiglione, Terzago, Xamin, M. Mazzancane, Peterson, Fornasetti, Venturi, Tilaro. All. Matikainen.

ALLEGHE; Lancedelli (De Nardin); Alexandrov, Pfostl, E. De Nardin, De Tos, Dimai, Angoletta, Boisio, Manfroi; Isiguzo, Viikilae, Alessio, De Toni, Lacedelli, Iori, Soppelsa, De Val, No. Fontanive, Ni. Fontanive, S. Iori, Martini. All. Surenki.