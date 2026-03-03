Le Civette anestetizzano i Mastini e si prendono Gara 2

I Mastini arrivano ad Alleghe senza Erick Mazzacane, con Filippo Matonti tra i pali alternato a Pisrenko infortunato. Gara che parte bene per Varese, con Ghiglione che si propone in avanti, ma Lancedelli è bravo a dire di no con il gambale, poco dopo ci prova anche Marcello Borghi ma senza fortuna.

Civette che reagiscono subito con De Toni, bravo a mettere nel sette un bel disco che Filippo Matonti raggiunge con la pinza. Ancora Alleghe, stavolta con Isiguzo, che aggancia bene un assist involandosi verso la porta giallonera, ma la mira è sbagliata. Veneti, che ora pressano molto, con i Mastini costretti a subire l’azione biancorossa.

Sul ghiaccio intanto non si è ancora visto Bastille, presente a roster ma che non ha ancora messo i pattini sul ghiaccio.

Gialloneri che provano ad imbastire il gioco necon due belle penetrazioni prima Marcello Borghi, poi Tilaro, ma con poca fortuna. A 13:03 Bertin, in azione offensiva, aggancia il pattino di Lancedelli, scatenando un accenno di rissa ed andandosi a sedere in panca puniti, raggiunto quaranta secondi dopo da Marco Matonti per colpo di bastone. Mastini in tre contro cinque.

Varese gestisce benissimo la doppia inferiorità, aiutati anche dalla fortuna, visto il clamoroso palo colpito dalle Civette. Gialloneri che consumano ossigeno ma annullano la doppia superiorità senza subire reti. Ora i veneti sembrano giocare per rallentare il gioco, tantissime interruzioni partita che abbassa i ritmi. Alleghe sfrutta la situazione, proponendosi bene in avanti, gran tiro dalla blu che Filippo Matonti para ma non trattiene, difesa che sta a guardare, ne approfitta Diego Iori, in versione avvoltoio, insaccando su rebound. 1-0

Timida reazione giallonera, con Michael Mazzacane che a 50 secondi dalla prima sirena mette di poco a lato.

Frazione centrale che riprende con Varese ancora in avanti, due ottime penetrazioni con Buono che ispira prima Marcello Borghi, poi nell’azione successiva Tilaro, ma Lancedelli fa ottima guardia. Portiere veneto che su tiro dalla media distanza perde anche il bastone, per trenta secondi, con i gialloneri che però non ne approfittano. Ancora Mastini che ora mettono sul ghiaccio un buon gioco, mancano però le chiusure delle azioni di attacco. Buono, orfano di Bastille, prova a dialogare con Tialro, ma la connessione tra i due non è delle migliori.

Alleghe vede crescere Varese ed ancora una volta prova a spezzare il gioco, tante interruzioni e tattiche che non decollano. Ne approfittano i padroni di casa, bella azione in due contro zero, con Isiguzo che fa venire verso di se Filippo Matonti, offrendo il disco per Alessio, con l’estremo giallonero che si allunga come Mister Fantastic salvando la gabbia. Nell’azione successiva Ghiglione ha sul bastone il disco del pari, ma Aleksandrov lo bastona, meritandosi due minuti di penalità. Uomo in più giocato bene, ma che non porta il risultato sperato. Alleghe che risponde, costringendo i Mastini al gioco di rimessa.

Varese che ora fatica, tante sbavature difensive, con Schina che sembra pattinare a fatica, lasciando ampi spazi agli avversari, ne approfittano le civette che recuperano un disco mal gestito dalla difesa, passando per la seconda vota con Soppelsa. 2-0

Due minuti dopo altra imprecisione difensiva, con Re che fatica a liberare un disco, facile preda di Diego Iori che, col rovescio del bastone batte Filippo Matonti. 3-0

Tutto meritato il vantaggio dei veneti sino ad ora, bravi a continuare a non far decollare il gioco, ed approfittare delle leggerezze difensive di Varese.

Gialloneri che possono provarci grazie ad un power play, giocandola bene per circa un minuto, dopodiché Venturi si fa cacciare per bastone alto, pareggiando gli uomini sul ghiaccio. Negli spazi più ampi è ancora Alleghe a gestire il gioco, con Filippo Matonti chiamato ad un doppio intervento.

Terza frazione con Varese ancora in attacco, con due belle azioni. Poi Buono prova la penetrazione laterale, Angoletta lo stende e va in panca puniti, arriva l’occasione per accorciare che però svanisce trenta secondi dopo, per un gancio con bastone di Marcello Borghi, che stasera è sembrato molto nervoso. In quattro contro quattro è ancora Buono ad avere un ottimo disco sul bastone, ma Lancedelli è bravo a chiudere. Poco dopo Michael Mazzacane libera Crivellari che da tre metri centra il bersaglio. 3-1

Varese che sembra aver acquistato fiducia dopo il gol, ma la manovra non è quelle delle ultime gare, ora un Bastille in meno si sente eccome. Gialloneri ancora in avanti, con Terzago che forza il tiro dall’altezza dell’ingaggio, ma Lancedelli dice di no con la pinza per un intervento importantissimo a questo punto di gara.

A nove minuti dal termine Peterson va in panca puniti, con Alleghe che ne approfitta dopo un minuto, bravissimo De Toni a mettere nel sacco il disco. 4-1

A quasi otto minuti (si esatto, quasi otto!) dalla fine Varese toglie il portiere, giocando con un uomo in più. Situazione che favorisce Alleghe che a porta vuota mette la parola fine alla partita, con la facile rete di Isiguzo. 5-1

Partita non bella, molto spezzettata, che Alleghe sembra aver preparato a modi trappola, nella quale i Mastini sembrano essere caduti con tutti i pattini. Ora testa a Gara 3 di giovedì prossimo.