Video marketing: cos’è e quando utilizzarlo

Tutto quello che c’è da sapere sul video marketing lo trovi in questo articolo!

Ogni brand, azienda o professionista ha bisogno di diversi strumenti per promuoversi e migliorare la propria visibilità. Uno degli strumenti che abbiamo a disposizione oggi e che permette di realizzare un importante strategia di marketing è l’utilizzo di video professionali. Questi video sono realizzati per essere diffusi all’interno di ogni piattaforma e di ogni canale, ma anche per essere utilizzati all’interno di fiere, congressi, riunioni aziendali e molto altro. Possiamo dire perciò che questo strumento si può utilizzare sia per le strategie di marketing online che per le strategie di marketing offline. Grazie ai social è diventato uno strumento molto popolare e accessibile a tutti, in questo articolo andiamo, perciò, a scoprire qualcosa di più sul video marketing, sul perché utilizzarlo, come realizzarlo e perché è sempre bene affidarsi a delle aziende professioniste come https://www.cavideoproduction.it/, agenzia di comunicazione e marketing specializzata nella produzione video per il marketing.

Che cos’è il video marketing?

Il video marketing è una strategia di marketing precisa che prevede l’utilizzo di video aziendali professionali per promuovere un’azienda o un professionista, oppure un prodotto o un marchio. Lo scopo del video è quello di suscitare emozioni in chi li guarda, soprattutto negli utenti che possono essere trasformati in potenziali clienti. Inoltre è uno strumento potente e veloce da utilizzare, perché in grado di arrivare diretto a chi lo guarda. Chi sceglie di seguire questa strategia sceglie perciò di realizzare video a scopo di marketing per comunicare, attraverso i canali social e non, con i propri potenziali clienti per raggiungere determinati obiettivi. Il video marketing è molto versatile e permette infatti di raggiungere diversi scopi a seconda di come si sceglie di utilizzare questo strumento.

Quando possiamo utilizzare il video marketing?

Come anticipato, il video marketing possiamo utilizzarlo per raggiungere diversi obiettivi e proprio per questo lo possiamo utilizzare in qualsiasi momento. Ecco però una lista dei principali utilizzi del video marketing:

Promozione di un’azienda, prodotto, brand o servizio

Presentazione di un’azienda ai possibili investitori

Utilizzarlo sui social network e nel web

Utilizzarlo all’interno di convegni, congressi, fiere e molto altro

Sfruttarlo per creare un collegamento o un rapporto con i propri clienti

Come strumento tutorial o how-to

Promuovere le testimonianze di clienti già fidelizzati

Eventi in live streaming

Webinarr

Oppure come strumento formativo

Perché fare video marketing?

Il video al giorno d’oggi è il contenuto multimediale che sta dominando i canali promozionali, sia nel web che sui social ma anche offline. A livello nazionale ma anche internazionale gli utenti preferiscono di gran lunga vedere video che leggere una presentazione oppure vedere una singola foto. Questo dato lo possiamo anche riscontrare nei social network dove tra i più popolari si registra TikTok che permette unicamente la creazione di video, mentre Instagram che nasce come strumento per la fotografia oggi i contenuti che ottengono maggiori interazioni sono i video: i reels. Secondo alcune indagini il 90% degli utenti prima di effettuare un acquisto si appresta ad informarsi sfogliando anche i canali social di un’azienda. Scegliere di non realizzare dei video aziendali è perciò un errore che non ti permette di essere al passo con i tuoi competitor e che ti esclude da un’importante fetta di potenziali acquirenti. In termini di tempo e risorse economiche può sembrare qualcosa di molto più oneroso rispetto ad altri canali, ma nel momento in cui ci si affida ad un professionista questi elementi diventano superflui.

Perché affidarsi ad un professionista?

Il professionista studia per te e insieme a te la migliore strategia marketing che si può sfruttare per la propria attività, ma anche la migliore strategia che ti permetta di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Ci guadagni in costi, che diventano inferiori, perché girare un video professionale da solo vuol dire fare un grande investimento economico. Inoltre il video sarà di elevata qualità e sarà unico nel suo genere perché realizzato appositamente per te, per la tua azienda o per il tuo prodotto o servizio. Altro importante fattore non rischi di violare nessuna legge di copyright perché il professionista produce tutto per te, quindi sarai tu il detentore dei diritti di autore del prodotto.

La strategia di video marketing è perciò fondamentale e importantissima da utilizzare e per questo non deve mai essere sottovaluta ed esclusa, scegli oggi stesso di affidarti ad un professionista per realizzare il tuo video professionale.