“Una vita donata”: a Gavirate la storia di Chiara Corbella

Venerdì 17 febbraio (ore 21) l’incontro-testimonianza con Elisa Corbella, sorella della giovane donna scomparsa nel 2012 per la quale è in corso il processo di beatificazione

In occasione della 45a Giornata per la Vita celebrata nei giorni scorsi, il CAV (Centro Aiuto alla Vita) del Medio Verbano organizza un incontro per la serata di venerdì 17 febbraio. Al Cinema Teatro Garden di Gavirate (ore 21), sarà ospite Elisa Corbella, chiamata a ricordare l’esperienza di sua sorella, Chiara Corbella Petrillo (foto in alto).

Chiara Corbella, nata nel 1984, è scomparsa giovanissima – nel 2012 – a causa di un carcinoma alla lingua insorto mentre era incinta di un bambino; la giovane donna, per non danneggiare il feto (in precedenza aveva avuto due figli deceduti per gravi malformazioni poche ore dopo la nascita), attese a sottoporsi a terapie invasive fin dopo il parto. Nel 2018 è stata aperta una causa di beatificazione; nel frattempo Corbella Petrillo è stata nominata Serva di Dio.

A Gavirate la sorella di Chiara, Elisa racconterà quindi l’esperienza trascorsa al suo fianco, quella di «una giovane donna, sposa e madre, che ha vissuto intensamente, insieme al marito, le prove di “una vita donata”, senza perdere la letizia basata su una fede grande» come scrivono gli organizzatori.

Sempre in occasione della Giornata per la Vita, volontarie e volontari del CAV hanno venduto primule e arance a scopo benefico in numerose parrocchie del Medio Verbano, raccogliendo fondi che saranno utilizzati a favore delle mamme in difficoltà. Ma anche per eventi di tipo culturale dedicati a ricordare come la vita sia un dono, dal concepimento al suo termine naturale.