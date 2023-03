Ecorun si apre agli atleti universitari: accordo con CUSI Lombardia

La EcoRun Varese 21100 Half Marathon sarà valevole come Campionato Regionale CUSI Lombardia.

La competizione vedrà gli atleti ritrovarsi, nella giornata del 16 aprile, alle 7.30 per prepararsi alla partenza delle 9, in Corso Matteotti, dove i giovani universitari avranno la possibilità di competere anche per il Campionato Regionale nello scenario della Città Giardino.

«La collaborazione tra Ecorun e CUS Insubria, con il patrocinio di CUSI Delegazione Lombardia aggiunge prestigio alla competizione, che siamo felici di intraprendere per portare avanti l’unione d’intenti che sempre più si sta consolidando con l’Università degli Studi dell’Insubria, permettendoci di raggiungere e sensibilizzare i giovani riguardo il futuro dell’ambiente che li circonda – spiega la nota dell associazione – Che la neonata 21100 Half-Marathon possa aver trovato la propria identità in un panorama sportivo e studentesco di tale livello ci riempie d’orgoglio e ci dà la misura dell’importanza che i nostri valori hanno per il territorio e per coloro che lo abitano».

Per gli studenti, EcoRun Varese ha però in serbo un’altra novità: il Contest Cus 10K, legato alla 10 chilometri non competitiva. Un’iniziativa che permetterà ai runner della facoltà con il maggior numero di iscritti di vincere premi targati Cus Insubria. Sarà possibile iscriversi a entrambe le corse sul sito www.endu.net, dove bisognerà specificare Ateneo e Facoltà di appartenenza. Le quote d’iscrizione di entrambe le gare potranno essere ridotte di 2 euro attraverso il codice sconto CORRIECORUN2023.