Cambiamenti climatici protagonisti nella rassegna “Tra Cielo e Terra”

Con la primavera ricominciano gli appuntamenti della Società Astronomica G.V. Schiaparelli “Tra Cielo e Terra”, eventi pubblici in città e presso l’Osservatorio Astronomico.

La prima serata del nuovo ciclo si terrà venerdì 28 aprile alle ore 21 presso il Salone Estense del Comune di Varese. L’argomento sarà “Crisi climatica: sfida tra scienza, politica e società”. Tema storicamente ben caro alla Schiaparelli. Relatore sarà Giacomo Grassi, funzionario scientifico della Commissione Europea presso il Joint Research Centre di Ispra.

La sua attività include ricerche sul bilancio del carbonio di ecosistemi forestali a scala europea e globale, e diverse attività di supporto scientifico ai decisori politici europei su foreste e cambiamenti climatici. Tra queste, il coordinamento dell’inventario dei gas serra dell’Unione Europea, le proiezioni sull’assorbimento di carbonio delle foreste europee e il supporto alle politiche climatiche dell’Unione Europea. E’ revisore esperto degli inventari dei gas serra per conto delle Nazioni Unite, ed è co-autore di diversi rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Durante questa serata Grassi farà il punto sui cambiamenti climatici in atto: è estremamente probabile che un bambino nato oggi sperimenterà, in media, un clima più caldo nella sua vita rispetto ai suoi nonni. Quanto “più caldo” dipende anche dalle nostre scelte di oggi. E quindi andremo a scoprire cosa dice la scienza, cosa fa la politica e cosa possiamo fare noi per limitare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici.

L’ingresso è libero, e non necessita di prenotazione.

Le altre serate in programma saranno “Quando a Varese c’era il mare. Una storia lunga 300 milioni di

anni” (26 maggio – Giuditta Galli), “Cambiamenti climatici nella storia recente” (22 settembre, Enzo

Maffei), “Nucleare “pulito”: identikit del reattore ideale e quale ruolo nella transizione energetica” (20

ottobre, Maurizo Melis), “Marie Curie” (17 novembre, Giuseppe Piccinotti) e “Il James Webb Space

Telescope” (“15 dicembre, Paolo Galli). Saranno due i cineforum a cura di Giuseppe Palumbo, il 6 maggio

(“Uomini Veri”) e il 14 novembre (“Galileo” di Liliana Cavani).

Infine, quattro le giornate di “Porte Aperte” all’Osservatorio, giornate con temi “speciali”: 14 maggio (“Un

universo di fake news”), 11 giugno (“Il bosco e i servizi che ci offre”), 9 luglio (“Gli strumenti dell’astronomia”) e 10 settembre (“Due passi nel Sistema Solare”)

Tutti gli appuntamenti del calendario Tra Cielo e Terra 2023 sono consultabili su astrogeo.va.it.