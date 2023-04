Fortunato brilla nelle Asturie: prima vittoria 2023 per la Eolo Kometa

Lo aveva promesso prima della partenza di Oviedo ed è stato di parola. Lorenzo Fortunato ha regalato oggi la prima vittoria della stagione alla sua Eolo-Kometa arrivando da solo sul traguardo della seconda tappa della Vuelta a Asturias, la più dura della corsa spagnola, a Cangas del Narcea. (foto: Sprint Agency / Eolo Kometa)

Di più: il capitano della Eolo ha lasciato il resto degli avversari sulla salita principe delle Asturie, l’Alto de Acebo, staccando tutti e difendendosi anche nel tratto finale di una tappa in “stile Giro”. E proprio la corsa rosa che scatta nel prossimo fine settimana è il grande obiettivo stagionale per una squadra che ora ha rotto il ghiaccio e vuole ritagliarsi un proprio ruolo in mezzo alle grandi.

Con il successo di Cangas, “Fortu” conquista anche la maglia di leader della Vuelta as Asturias mettendosi nelle migliori condizioni per vincere anche la classifica finale. Sarebbe la seconda corsa a tappe in carriera dopo l’Adriatica Ionica 2021. Anche quella colta con un trionfo su una salita speciale, il Monte Grappa.

Alle spalle di Fortunato, e dopo che il vincitore di ieri Howson ha esaurito le energie, sono stati gli uomini della Movistar a provare l’inseguimento. I due colombiani Einer Rubio e Ivan Ramiro Sosa però hanno solo potuto limitare il distacco finale a 27”. Poi gli spagnoli Dias e Parra a 37” con la top ten completata da un altro uomo Eolo-Kometa, il promettente Fernando Tercero.

Domenica la corsa asturiana si conclude con la frazione tra Cangas del Narcea e Oviedo, tappa che potrebbe favorire le ruote veloci e quindi l’altro capitano della Eolo, Vincenzo Albanese, già secondo venerdì. La squadra però correrà per prima cosa a protezione di Fortunato: troppo importante completare l’opera in ottica di classifica generale.

«Sono molto contento – le parole di Albanese al traguardo – Sull’ultima salita ho cercato di andare a tavoletta per lasciarmi tutti alle spalle e non dover rischiare in discesa, visto che il Giro è alle porte e voglio fare bene lì. Sono riuscito ad andare da solo e a vincere, è stato incredibile. Ora è il momento di difendere il primato in classifica generale, ma sono molto tranquillo perché tutti i miei compagni e la squadra hanno dimostrato di essere molto forti».