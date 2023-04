Gli scioperi operai del ’43, una mostra di Cgil e Anpi a Palazzo Estense

Inaugurata oggi a Palazzo Estense a Varese la mostra “Gli scioperi del 1943 in Provincia di Varese“, un’iniziativa, nell’ambito delle celebrazioni del 25 Aprile, promossa da Camera del Lavoro di Varese, Anpi cittadino di Varese, Archivio di Stato di Varese. Una mostra collocata sotto i portici del Comune, e che è stata illustrata, in Sala Matrimoni, da Daniele Bandi e Gianmarco Martignoni per la Camera del Lavoro di Varese, dall’ex direttore dell’Archivio di Stato Claudio Critelli, da Rocco Cordì, presidente Anpi Città di Varese. Presente anche l’assessore ai Servizi educativi Roberto Molinari. (nella foto, da sinistra: Daniele Bandi, Rocco Cordì e Roberto Molinari)

Alla presentazione ha preso la parola anche uno studente che ha partecipato all’iniziativa “Un Treno per la Memoria” che quest’anno ha portato studenti e professori al campo di sterminio di Mauthausen. La mostra, che propone una scelta di documenti provenienti dall’Archivio di Stato di Varese, documenta la partecipazione dei lavoratori, dal basso, con iniziative e azioni di lotta, alla Resistenza che si è svolta nella provincia di Varese. Relazioni e lettere di Prefetti e Forze dell’Ordine che registrano, dal febbraio 1943 all’ottobre dello stesso anno, il progressivo impegno dei lavoratori in azioni che puntavano ad ostacolare la produzione e a schierarsi, sul posto di lavoro, contro l’occupazione nazi-fascista. Scorrono così i nomi delle grandi fabbriche del territorio, da Vizzola Ticino a Saronno, da Busto Arsizio a Varese. La mostra si conclude con pubblicazioni relative alla drammatica deportazione della Commissione Interna dell’Ercole Comerio di Busto a Mauthausen.

La mostra si potrà visitare dal 23 aprile al 2 maggio