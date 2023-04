Le celebrazioni del 25 aprile a Varese

La cerimonia prevede alle 8.30 una messa nella Basilica di San Vittore in suffragio dei caduti per la libertà, poi alle 9.30 sfilata e corteo per le vie cittadine e alle 10.30 in Salone Estense la manifestazione finale con la presenza delle autorità e la prolusione Katia Visconti, professore di Storia Moderna Università dell’Insubria. Poi pranzo e mostra

Le manifestazioni del 25 aprile a Varese, che hanno avuto inizio ben prima del giorno della liberazione, raggiungono nella giornata di martedì 25 il loro clou istituzionale.

La cerimonia prevede alle 8.30 una messa nella Basilica di San Vittore in suffragio dei caduti per la libertà, poi alle 9.30 sfilata e corteo per le vie cittadine e alle 10.30 in Salone Estense la manifestazione finale con la presenza delle autorità, l’intervento degli studenti IV C Liceo Ferraris e come relatrice ufficiale Katia Visconti, professore di Storia Moderna Università dell’Insubria.

Alle 12,30 presso il circolo Coopuf Via De Cristoforis 5 la conclusione di festa, con un “pranzo del 25 aprile”, mentre nel cortile d’onore di palazzo Estense prosegue la mostra “Gli scioperi del 1943 in Provincia di Varese“, un’iniziativa, nell’ambito delle celebrazioni del 25 Aprile, promossa da Camera del Lavoro di Varese, Anpi cittadino di Varese, Archivio di Stato di Varese che srà visitabile fino al 2 maggio.