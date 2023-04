La Liuc attiva la seconda edizione del corso avanzato “Management 4 Scientists”

Al via la seconda edizione del corso di formazione avanzata Management 4 Scientists per laureati e laureandi in discipline tecnico–scientifiche (e per giovani neo assunti), in programma dal 3 al 14 luglio 2023 alla LIUC Business School.

Nelle imprese ad elevato contenuto tecnico-scientifico, come quelle della chimica, è sempre più evidente, se non indispensabile, la necessità di ampliare le conoscenze e le competenze oltre i confini puramente scientifici. Nessun corso di laurea specialistico, ad oggi, affronta in modo organico e approfondito le tematiche manageriali e legate alle soft skills: pertanto, i giovani neolaureati si trovano a dover utilizzare strumenti e modelli aziendali senza averli mai visti prima.

E spesso può succedere di dover acquisire “in corsa”, nel tempo libero e autonomamente, qualche competenza necessaria a stare al passo con determinati strumenti e logiche di processo. Ben venga, dunque, l’opportunità offerta da LIUC Business School, in collaborazione con Federchimica, Federazione nazionale dell’industria chimica, per un percorso di formazione avanzata che punta sviluppare profili professionali “all-round”, capaci di presidiare non solo la dimensione tecnica, ma anche gli aspetti di matrice manageriale, di management e relazionali, ormai essenziali per lo sviluppo professionale nelle imprese ad alto contenuto scientifico-tecnologico.

Consolidare una cultura aperta anche agli aspetti economici e gestionali risulta, infatti, davvero utile per la crescita di professionisti che potrebbero cogliere opportunità anche nei settori marketing, vendite o regulatory affairs.

Grazie anche ai suggerimenti dei partecipanti alla prima edizione, la seconda edizione di Management 4 Scientists prevede un percorso ancora più calzante rispetto alle esigenze specifiche del target di riferimento.

Il corso, articolato in 10 giornate, vanta un approccio applicativo/esperienziale e testimonianze di valore da parte di manager e imprenditori del settore chimico, oltre a una Faculty dalla spiccata preparazione e capacità di coinvolgimento.

Dichiara il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti: «Da sempre l’industria chimica punta su risorse umane altamente qualificate: la presenza di laureati rappresenta il 23% sul totale degli addetti, una quota più che doppia rispetto alla media industriale; di questi, la metà possiede una laurea in materie scientifiche. Questo corso nasce dalla consapevolezza che il ruolo dei giovani ‘scientists’ è tanto più efficace se ben orientato alle finalità dell’impresa e alla creazione e difesa del vantaggio competitivo che permette di crescere, offrire lavoro qualificato e contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile».