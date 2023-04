L’ex Vigile del fuoco Simonatto “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”

Roberto Simonatto ex capo squadra del distaccamento di Legnano (attualmente in pensione) esperto nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”. Una importante onorificenza per Simonatto che dopo aver appeso il caschetto rosso ha indossato la divisa di volontario nella Protezione Civile di Dairago con carica di consigliere ed istruttore. Il riconoscimento è stato ufficializzato in questi giorni e per il noto castellanzese impegnato nel sociale dall’animo sensibile, la cui disponibilità è nota a tanti, è certamente motivo d’orgoglio: «Un vero onore».

Simonatto è entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco nel 1982 e nella sua lunga carriera ha prestato servizio nell’alluvione in Valtellina; nel terremoto Umbria-Marche; nell’alluvione in Piemonte; nell’alluvione in Liguria; terremoto Brescia; terremoto dell’Aquila. Per questo ha ricevuto sia dal Ministero dell’interno, che dal dipartimento di protezione civile nazionale diversi riconoscimenti e medaglie. Ed vanta anche benemerenze ricevute da parte di varie associazioni presenti sul territorio e la croce di Anzianità. Da quasi venticinque anni Simonatto è anche volontario nella comunità dei Frati Carmelitani di Legnano, qui svolge diversi compiti. Da ex vigile del fuoco esperto ha gestito l’emergenza sanitaria Covid-19 per il convento e la parrocchia legnanese disponendo quanto previsto dai protocolli ministeriali, religiosi e diocesani. Ed è riconosciuto il suo importante impegno sul fronte sociale e umano.