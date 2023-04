Perché stampare le buste personalizzate

Pensare di personalizzare una busta è un bel modo per farsi riconoscere come azienda, perché è proprio l’involucro la prima cosa che un cliente, o potenziale tale, si ritrova per le mani. Il peso, la texture, i colori, la grafica, le rifiniture possono giocare tutti a favore di chi le utilizza come strumento di marketing e comunicazione, per farsi ricordare.

Le buste personalizzate per la comunicazione aziendale

Per lettere commerciali o per ogni tipo di comunicazione o invito che le richieda, le buste personalizzate e la loro stampa hanno una grande importanza.

Ad esempio, bisogna sapere scegliere il formato giusto: si tratta di biglietti, di brochure, di inviti? Per ognuno, c’è la dimensione appropriata. Non dimentichiamo, poi, la forma: a sacco, con taglio in punta, a soffietto, con o senza finestra, con fermaglio metallico, ognuna ha la sua valenza e il suo utilizzo specifico. Anche la grammatura è fondamentale, perché maggiore è, più resistente sarà la busta. Per evitare strappi e lacerazioni, un buono spessore è proprio quello che ci vuole.

Quando parliamo in modo specifico della stampa delle buste personalizzate, invece, facciamo riferimento soprattutto a quelle personalizzazioni che vanno dal logo al messaggio, dai colori della brand identity ai dati aziendali e che rendono ogni busta unica e dedicata. Ogni immagine, ogni parola, ogni colore deve essere prodotto in alta qualità di stampa, perché così veicolerà la grande professionalità di chi l’ha inviata.

Quindi, tra tutti gli strumenti della comunicazione aziendale, le buste personalizzate non possono essere trascurate, perché sono il primo contatto tra l’azienda e il cliente, un po’ come un biglietto da visita: più sarà curato e preciso, più sarà utile e ricordato al momento opportuno.

Il marketing dietro alla stampa delle buste personalizzate per aziende e per privati

Immagina di dover spedire centinaia/migliaia di brochure o di inviti: ci sono tipografie online, come Arti Grafiche Villa, che ti permettono di stampare, in modo veloce ed economico, piccole o grandi quantità di buste. Inoltre, pensa alla bellezza di poter spedire delle buste diverse dal solito per il tuo matrimonio o per qualche evento aziendale di rilievo: la curiosità di chi lo riceve, l’impazienza nell’aprire la busta per sapere cosa c’è dentro, la sorpresa di un invito da condividere.

Se pensi che una busta sia solo una busta… speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a fare chiarezza sul mondo che c’è dietro alla stampa delle buste personalizzate.