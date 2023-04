Sciopero a Malpensa: cancellate decine di voli e nastri dei bagagli fermi

Sono decine i voli cancellati nella giornata di venerdì 21 aprile, a causa di uno sciopero del trasporto aereo indetto a livello nazionale dal sindacato di base Cub Trasporti.

A Malpensa si contano almeno una quarantina di voli in partenza cancellati, altrettanti in arrivo: voli Easyjet, Wizzair, Ryanair, ma anche British, Lufthansa e controllata Eurowings, Oman Air.

Meno evidente, nelle cancellazioni, l’impatto a Milano Linate, con qualche volo Ita Airways e Lufthansa.

Si sono registrati anche alcuni disagi nei tempi degli imbarchi, come del resto avevano anticipato le compagnie aeree con mail e notifiche sulle app ai viaggiatori.

Forti ritardi nella riconsegna dei bagagli: «Qui si è bloccato tutto», ci racconta Antonio (ore 15), arrivato da Chisinau. «Sui tabelloni sono indicati ancora voli di stamattina, aspettano ancora le valigie».

La giornata di sciopero è arrivata in un momento particolare perché nella giornata di giovedì c’è stata una improvvisa e inattesa impennata della domanda di trasporto aereo, a causa del blocco dell’Alta Velocità a seguito dell’incidente a Firenze.

A differenza che nel trasporto pubblico locale, lo sciopero dei trasporti prevede limitate protezioni e garanzie, solo su pochi voli verso le isole (qui la lista dei voli garantiti da Enac, l’autorità dell’aviazione civile).

Molta partecipazione, secondo il sindacato, anche nel settore Cargo, con presidio all’ingresso della cargo city, principale scalo merci per via aerea d’Italia. «Dentro nei magazzini non c’è nessuno a lavorare. Da tre ore è tutto bloccato» dice (ore 12.50) con soddisfazione Renzo Canavesi, della Cub Trasporti, la sigla che ha organizzato lo sciopero, che porta rivendicazioni economiche, a partire dall’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione reale. «Esce un camion ogni quarto d’ora».