A Brebbia si dà “Un calcio al Cancro”

Si svolgerà domenica 11 giugno la seconda edizione di “Un calcio al Cancro”, l’evento che mette insieme sporte e solidarietà con Fuck the Cancer in ricordo di Erika Gibellini.

Sede dell’iniziativa sarà lo stadio comunale di via Garibaldi a Brebbia, dove ci sarà un torneo di calcio e tante attività collaterali che animeranno la giornata.

«Una giornata di sensibilizzazione, di solidarietà ma anche di festa – spiegano gli organizzatori – per essere sempre più di sostegno a chi soffre e alle loro famiglie non tralasciando mai la ricerca un fattore importante per accendere la speranza.Vi aspettiamo e siamo certi che il vostro sostegno non mancherà anche perché Erika nella sua breve vita ha lasciato tanto dentro di noi e oggi noi abbiamo l’obbligo e il piacere di portare avanti quello che lei ha iniziato con forza e coraggio».

IL PROGRAMMA:

Ore 10.00 Apertura cancelli

Ore 10.15 Inizio torneo di calcio tra varie categorie con possibilità a tutti i bambini di partecipare

Ore 10.30 Arrivo del Vespa Club Tre Laghi con esposizione Vespe Storiche

Ore 11.00 Dimostrazione sculture in legno con Ema Resegusc

Ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 13.45 Per i piccoli Bolle di Sapone

Ore 14.30 Dimostrazione prove di regolarità con abbinate prove di destrezza del Vespa Club Tre Laghi

Ore 16.00 Arrivo delle coloratissime Fiat 600 del 1° Club Besozzo; Arrivo e tappa conclusiva finale della 600 Miglia

Ore 17.00 Aperitivo gestito da Catering Rojac

Ore 17.30 Partita amichevole di calcio tra Cuori Eroi e Team Fuck the Cancer Capitanata da Gianluca Arena.

Per tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico, non mancheranno la musica e l’animazione e le attività per i bambini, dai gonfiabili al truccabimbi.