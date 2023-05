A Gallarate si discute di transizione energetica

Il Comune di Gallarate organizza un convegno dedicato alla discussione delle sfide e delle opportunità legate alla transizione energetica verso fonti di energia più pulite e sostenibili: “Il Futuro dell’Energia”.

L’evento si terrà il 26 maggio 2023 alle ore 17:30 al museo Maga – Hic in via De Magri, 1.

Lo scopo del convegno, patrocinato dall‘Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri, è quello di educare e informare le persone sulle tematiche ambientali, sensibilizzandoli sulla necessità di agire con responsabilità e consapevolezza per il bene del pianeta.

Il convegno, aperto al pubblico, offrirà una preziosa opportunità per ascoltare i pareri e le esperienze di esperti del settore energetico. Saranno presenti illustri relatori, tra cui:

• Onorevole Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

• Paolo Arrigoni, Presidente di GSE (Gestore dei Servizi Energetici)

• Professor Lozza, Direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Milano

• Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison

• Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia

Il dibattito sarà moderato dal Professore Enrico Cisnetto, noto editorialista.

Durante l’evento, i relatori affronteranno temi di grande rilevanza, come l’innovazione tecnologica nel settore energetico, le politiche pubbliche per la promozione delle energie rinnovabili, le sfide nella gestione delle reti elettriche, e molto altro ancora.

“Il Futuro dell’Energia” rappresenta un’occasione imperdibile per coloro che desiderano approfondire la comprensione delle dinamiche che caratterizzano il mondo energetico attuale e il suo impatto sull’ambiente