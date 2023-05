A Lonate Ceppino torna a correre la Stralunà

La Stralunà torna a correre la sua 34a edizione, domenica 28 maggio, ritrovo e partenza presso il campo sportivo/palestra di via S. Lucio a Lonate Ceppino.

La manifestazione è organizzata da Avis di Lonate Ceppino.

«Continua la tradizionale manifestazione podistica non competitiva, che si differenzia in due percorsi», spiegano gli organizzatori.

La 5 km (pettorale rosso) che si snoda su un percorso interamente pianeggiante misto asfalto/sterrato, veramente per tutti piccini e grandi che vogliono passare una mattina all’aria aperta. Per questa gara verranno premiati con una canotta tecnica offerta da Avis Lonate Ceppino, i primi tre classificati delle scuole elementari e i primi tre classificati delle scuole medie, residenti a Lonate Ceppino o che frequentino i plessi del paese. Questo percorso, molto easy, è l’ideale per tutti, dai più piccoli agli adulti

La 10 km (pettorale nero) che anch’essa si snoda su un percorso misto asfalto/sterrato, ma con l’aggiunta del mitico strappo in salita del Cüstieu, che verrà affrontato tra il 7 e l’8 km, breve ma intenso e ripido. Ai primi 30 classificati della 10 km, verrà omaggiata una canotta tecnica oltre che dei cesti gastronomici alle prime tre classificate femminile e i primi tre classificati maschili, oltre che un premio al primo Avisino (donatore attivo) e alla prima Lonatese e al primo Lonatese.

Quest’anno avremo anche un premio alla prima ragazza Under 18 classificata, in memoria di Eleonora Cocchia. Associazione Eleonora Cocchia – Vivere a Colori ONLUS – Eleonora-vivereacolori.it

Con la partecipazione degli amici di “L’Arca” Società Cooperativa Sociale.

Il costo per il percorso della 10 km è di 10 euro, mentre per la 5 km è di 5 euro, bambine/bambini gratis fino alla quinta elementare. A tutti gli iscritti una bottiglia di vino o una bevanda e una barretta integratore. Sempre a tutti gli iscritti un assaggio di risotto dello Chef.

È possibile e consigliato pre-iscriversi sabato 27 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la sede Avis, di fianco alla Biblioteca di Lonate Ceppino, oppure presentandosi la mattina della manifestazione dalle ore 7.45 fino alle ore 9.20… poi si parte!

«Vi aspettiamo e sempre pronti a dare informazioni per chi volesse diventare un nuovo donatore», spiegano.