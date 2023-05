A Malnate torna l’appuntamento con la “Peace Cup”

Si svolgerà domenica 11 giugno al campo sportivo “Nino Della Bosca” di Malnate la quarta edizione della “Peace Cup”, il torneo riservato a 6 squadre della categoria Esordienti che si sfideranno sul campo e nel segno del fair play.

I “padroni di casa”, la squadra della Malnatese, si è preparata all’evento grazie a un momento laboratoriale per dialogare ed operare attorno al Fair Play, al comportamento leale, alla gratitudine, alla bellezza, all’amicizia, alla gioia del gioco, al coraggio, alla perseveranza.

Un “antipasto” della Peace Cup si è svolta lo scorso 21 maggio a Novazzano, dove si sono sfidati 12 squadre tra ticinesi e italiane, tra le quali due della Malnatese. Questo “Speciale torneo di calcio” https://www.peacecup.upf-ticino.ch/ è nato nel 2011 con la motivazione di fare diventare tutti i presenti, in campo e sugli spalti, dei protagonisti in uno sforzo per la pace.

Oltre ai buoni risultati sul campo, la società e i genitori hanno ottenuto 2 premi speciali per: la partecipazione, il coinvolgimento, per gli striscioni e per la presenza al momento formativo del 19 aprile dal tema: “I valori in gioco nello sport: il ruolo dei genitori nell’attività sportiva”.

L’iniziativa dell’11 giugno avrà il patrocinio dal “Patto Educativo di Comunità di Malnate” e dalla “Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus”