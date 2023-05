Cervo investito da un treno a Tradate, problemi sulla Milano-Laveno

Mattina complicata per chi deve viaggiare in treno sulla linea che collega Milano e Laveno Mombello. Un convoglio – il “2016” – ha infatti investito un animale di grossa taglia – un cervo – nel tratto tra le stazioni di Venegono Inferiore e Tradate, riportando alcuni danni all’impianto frenante. Nessuna persona è rimasta contusa.

Sul posto si è recato il personale di Trenord per verificare lo stato del treno e ripristinarne la funzionalità, però la circolazione è stata sospesa intorno alle 7,20 tra le stazioni di Varese Nord e Tradate.

Diversi i treni direttamente coinvolti: il già citato “2016” partito dalle 6.08 da Laveno Mombello Lago e diretto a Milano Cadorna è fermo sulla linea ed è stato cancellato tra Tradate e il capoluogo. Anche il “10022” che è rimasto fermo in stazione a Varese Nord (sarebbe dovuto partire alle 7,20 in direzione Cadorna) è stato cancellato sino a Tradate.

Il treno numero 20 (quello partito da Laveno alle 6,38) è fermo a Varese mentre il “10015” partito alle 7,09 da Cadorna è stato cancellato nel tratto Tradate-Varese. Transiterà, ma in ritardo, il treno “13” che ha lasciato Milano alle 6,39 ed era atteso a Laveno per le 8,23: quest’ultimo però non dovrebbe essere cancellato.

Tra Malnate e Tradate è previsto un autobus dalle ore 8,15 che effettuerà il servizio spola. Chi parte da Varese ed è diretto a Milano è invitato a usare i treni in partenza dalla stazione di Varese FS.

Per ulteriori informazioni Trenord consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor posizionati nelle stazioni e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.