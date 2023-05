Basket, l’ex varesino Rok Stipcevic annuncia il ritiro

Con un lungo post pubblicato su Instagram, il playmaker croato Rok Stipcevic ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica all’età di 37 anni. Un cammino, quello del giocatore, transitato anche da Varese per una stagione e mezza, tra il 2011 e il 2012.

Stipcevic giocò sotto la guida di Charlie Recalcati e disputò i playoff sia nel 2011 (nei quarti contro Cantù, pur con una mano malconcia) sia nel 2012 (fuori contro Siena) facendosi apprezzare dal pubblico e ottenendo buoni risultati personali. Nel suo periodo in biancorosso segnò 10,8 punti di media e nel mezzo disputò anche gli Europei di Lituania con la sua nazionale.

Poi però il playmaker croato scelse di passare all’Olimpia Milano rescindendo il contratto all’ultimo momento utile dopo aver sostenuto a lungo di voler restare. Era l’estate 2012 e ciò creò un certo risentimento tra i supporters di Varese che si consolarono con l’ingaggio di Mike Green. Tanto che nei cori per l’americano il testo ricordava Rok (“il croato”) con astio. Il suo addio quindi ebbe una parte del “merito” nella costruzione della Cimberio degli Indimenticabili di Vitucci. Un peccato, però, per un ragazzo molto valido sul piano personale oltre che un giocatore bravo e affidabile.

Dopo aver giocato in Lombardia, Stipcevic in Italia ha vestito le maglie di Pesaro, Roma, Sassari e Fortitudo Bologna inframezzate da esperienze in Turchia e Lituania. L’ultima parte di carriera di Rok è stata trascorsa a Novo Mesto, in Slovenia, e proprio con la canotta verde del KRKA ha dato l’addio al basket giocato.