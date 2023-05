Code per incidente in autostrada fra Castronno e Solbiate Arno

Incidente stradale venerdì mattina poco dopo le 7.30 fra Castronno e Solbiate Arno in direzione Sud. Dalle prime informazioni sarebbe coinvolto un mezzo pesante, e a rimanere ferita una ragazza di 27 anni.

Società autostrade – e molti altri lettori – parlano di coda e traffico in tilt nel tratto autostradale interessato e anche in direzione opposta, verso Nord, per curiosi.