Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: IL PUNTO LUCE

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Punto.

A capo.

Concetto breve.

Condivisione profonda.

Tu che stai LEGGENDO…riflettici!

Ti sarà utile.

Punto.

Non sei infrangibile! Sei fragile!

Per reagire e rialzarsi dalle situazioni delicate non bastano le frasi motivazionali che piacciono tanto ad Arna&company.

Hai bisogno di qualcosa di più significativo.

Hanna Arendt scrisse: “Le persone , anche se devono morire, non sono nate per morire ma per ricominciare!“.

Ognuno di voi ha dentro di sé un resiliente desiderio per rialzarsi dopo ogni caduta pronto a ripartire, ma tu, come tutti, hai bisogno del punto luce a cui guardare per non dar l’ultima parola all’oscurità!

E noi ti chiediamo: “Tu lo sai qual è la tua luce, quel tuo desiderio per rialzarti e vivere la tua vita nonostante tutto?“…

CONTINUA A SOGNARE

LUCA&SIMONE..

Ah…Dimenticavamo: Fantastica settimana splendida creatura!

Spettacolo spettacolare!

