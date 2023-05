Da Busto a Gallarate, Giannina Gallazzi compie 100 anni

Una nuova centenaria a Gallarate: è festa per Giannina Gallazzi, che oggi vive alla Fondazione Bellora e ha appunto tagliato il traguardo di un secolo di vita.

La signora Gallazzi è originaria di Busto Arsizio, come racconta già il suo cognome, diffusissimo nella città (e in particolare della Cascina dei Poveri), ma è ormai gallaratese d’adozione, ospitata appunto dalla più storica delle Rsa di Gallarate.

Nella giornata del suo genetliaco ha ricevuto anche la visita del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, presente anche al tradizionale taglio della torta.