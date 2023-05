Da Sangiano ad Altamura in bicicletta per realizzare un sogno

Domenico Loporcaro, conosciuto come Mimmo, ha compiuto un impresa straordinaria: ha pedalato fino alla sua città natale, Altamura, da Sangiano, il comune del Varesottoin cui vive attualmente. Mimmo ha sempre amato il ciclismo e ha deciso di festeggiare i suoi 62 anni realizzando il suo grande sogno.

Nonostante sembrasse una missione impossibile, Mimmo si è allenato duramente con i suoi amici di Ispra, Taino e Ranco, e ha ricevuto il sostegno della sua famiglia per raggiungere il suo obiettivo. La sua avventura è iniziata il 26 aprile alle ore 8.00 da Sangiano, e ha seguito la ciclabile per Milano da Sesto Calende. Ha poi proseguito costeggiando il fiume Po, attraversando città come Pavia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Imola, Rimini, Misano Adriatico, Senigallia, Porto Recanati, Roseto d’Aburzzo, Marina di Chieti e Venosa.

Mimmo ha lasciato la costa per dirigersi verso l’entroterra e finalmente arrivare ad Altamura, nella sua terra d’origine. Dopo diverse tappe, il ciclista ha raggiunto Altamura il 5 maggio, alle ore 12.30. Mimmo ha così realizzato un sogno, dimostrando che con determinazione e impegno si possono superare qualsiasi ostacolo. La sua impresa ha ispirato molti amici e conoscenti, che lo hanno sostenuto lungo il percorso e celebrato il suo arrivo ad Altamura.