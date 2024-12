A Sangiano un Capodanno diverso: si brinda a San Clemente

A Sangiano il primo giorno dell’anno si festeggia in un modo decisamente diverso. Torna, per il decimo anno, il “Brindisi di Capodanno a San Clemente”, organizzato dal Comune e dalla Pro loco di Sangiano, in collaborazione con il gruppo Nordic Walking “Il Quicchio”.

Il ritrovo per chi vuole salire in compagnia alla bella chiesetta di San Clemente è per il 1° gennaio alle 14.15 in piazza Dario Fo e Franca Rame (parcheggio vicino al Comune di Sangiano). Per chi deciderà di raggiungere la meta a piedi in gruppo l’arrivo previsto verso le 15,30. (foto di Ulisse Piana)