Diverbio per le pecore in un prato a Sangiano, uomo ferito con una roncola

Un diverbio per futili motivi fra i proprietari di un fondo e un pastore ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto più serio nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio a Sangiano, in via Europa.

Si tratta di una zona particolarmente ricca di campi, attraversata dalla ferrovia, dove era presente un gregge. Per questioni legate alla presenza degli animali su un fondo privato i due uomini si sono fronteggiati, prima a parole, e poi in maniera violenta quando uno dei due avrebbe lanciato una roncola addosso all’altro, ferendolo in maniera lieve.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa italiana di Gavirate che ha trasportato il ferito, un uomo di 45 anni, all’ospedale di Cittiglio, dove è arrivato in codice verde poco dopo le 16. Sul fatto non è stata sporta denuncia, quindi non sono presenti indagini da parte dei carabinieri.