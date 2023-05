Doppio fiocco rosa per il campione sportivo Giuseppe Rosafio

Doppio fiocco rosa e doppia soddisfazione per Giuseppe Rosafio e la moglie Roberta. La coppia ha avuto martedì 23 maggio una coppia di gemelline che hanno chiamato Rebecca e Giorgia.

Le piccole, così come la mamma, stanno bene e sono in forma. Sono stati tanti i messaggi i auguri indirizzati a mamma Roberta e papà Giuseppe, atleta non vedente di Saronno, campione d’Italia di atletica leggera e capitano dei Patrini Malnate.