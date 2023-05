È l’istituto Stein di Gavirate a dominare la prima School Boat Race Challenge

È stato l’istituto Stein ad aggiudicarsi la prima edizione della School Boat Race Challenge. Doppietta per gli equipaggi sia maschile sia femminile nella prima sfida scolastica sul lago di Varese.

Una manifestazione che vuole entrare nella tradizione delle competizioni remiere sul lago di Varese, sostenuta dalle due Canottieri di Varese e di Gavirate.

Per l’esordio è stata la società di Gavirate ad ospitare la manifestazione sul suo pontile. A commentare le gare, che hanno visto contrapporsi i migliori studenti atleti delle due scuole, Luca Broggini, speaker ufficiale della Federazione Italiano di Canottaggio.

Il dirigente del Ferraris Marco Zago ha seguito le gare dalla torretta accanto al direttore dell’Ufficio scolastico Giuseppe Carcano. La collega Laura Ceresa ha scelto di andare direttamente sul lago, sul barchino che affiancata gli equipaggi, per stare più vicino ai suoi studenti.

Il tempo è stato clemente con sportivi e pubblico anche se il freddo ha rovinato un po’ la mattinata vissuta a pieno, con grande spirito sportivo da tutti gli atleti che hanno dimostrato determinazione e passione. Divisi dalle scuole ma spesso compagni di barca, per tutti è stata una festa dello sport come ha ricordato il preside Zago: « Quest’anno la scuola ha superato il difficile periodo della pandemia e lo sport è il coronamento di un anno vissuto appieno. Sport e studio possono benissimo convivere e manifestazioni come quella odierna lo dimostrano».

Le vincitrici dello Stein sono Carlotta Stella, Sofia Talamona, Arianna Zinda, Gaia Carniato, Rachele Ponti, Neve Arodi, Diana Daverio, Vittoria Calabrese e Anita Zasio al timone

L’equipaggio del Ferraris era composto da Aurora Gerosa, Elena Caretti, Sara Bianchi, Amalia Gabriele, Nicole Pedroli,Greta Prodi, Eleonora Bruzzi, Greta Bulgheroni, Cecilia Macchi al timone.

L’equipaggio vincitore maschile è stato quello dello Stein composto da Riccardo Spolon, Mattia Thomazetto, Lorenzo Franchi, Nicolò Emiliani, Filippo Cervelli, Loris Piscia, Matteo Martinoia, Filippo testa e Martina Barili al timone.

Il Ferraris schierava Mattia Remelli, Riccardo Cifani, Tommaso Colombo, Christian Bottinelli, Simone Pellegrini, Luca Bertino, Giacomo Pappalardo, Edoardo Isella, Davide Ballerio timoniere.

Tra un anno la sfida ritira, questa volta la sede sarà quella della Canottieri Varese.