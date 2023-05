Elena Carraro anticipa quasi tutta la sua giunta per Lonate

Anticipare le scelte sulla giunta prima delle elezioni è diventato sempre più diffuso. E a Lonate Pozzolo anche Elena Carraro – candidata del centrodestra della coalizione LeAli per Lonate – ha annunciato lunedì sera quasi tutta la squadra per il governo del paese, nel caso vincesse le elezioni di domenica e lunedì prossimi.

Quattro i nomi comunicati: Mauro Andreoli, Mario Volontè, Rino Portogallo, Andrea Colombo (già anticipato come vicesindaco).

«C’è poi il quinto assessore che sarà “quota rosa”» spiega Carraro. Assessore da definire, ma che ha già un profilo politico. «Abbiamo alcuni nomi di donne in lista, sarà espressione di Forza Italia». Completando così la rappresentanza in giunta delle diverse forze, che vedono anche FdI con Colombo nella posizione preminente di viccesindaco, Volontè espressione dei centristi lonatesi sotto il simbolo dell’Udc.

Ma di cosa si occuperanno i singoli assessori?

«Non abbiamo ancora definito le deleghe, valuteremo dopo la scelta del quinto assessore» si limita a dire oggi Carraro.

In realtà qualcosa si può dire: Mauro Andreoli, per competenza e per storia politica, sarebbe pressoché sicuro nel ruolo di delegato al bilancio. Rino Portogallo, anche qui per ragioni professionali (è comandante di Polizia Locale), è una scelta naturale per la delega alla Sicurezza e Polizia Locale. Colombo è già “blindato” come vicesindaco, ma potrebbe occuparsi di cultura e tempo libero, alla cultura si potrebbe associare anche l’istruzione.

L’appello al “voto utile”

In ogni caso ci sono i nomi, anticipati nella serata con i “big” del centrodestra: la coalizione di LeAli ha qui lanciato un appello forte al “voto utile”, chiedendo al popolo del centrodestra di compattarsi sul nome di Carraro, senza disperdere voti verso Verderio o Bonini (entrambi con orientamento vicino al centrodestra, ma con proposte diverse.

A proposito di competitor e di giunte, Nadia Rosa aveva scelto già settimana scorsa di anticipare la sua squadra (vedi qui), Bonini ha anticipato diversi nomi a partire dal suo vice Casoppero, Verderio ha anticipato il nome del vice, Paolo Tiziani.

La chiusura della campagna elettorale

Il centrodestra chiuderà la campagna elettorale venerdì sera, 12 maggio, all’area feste del Cerello.