Esplode un furgone a Milano, nube nera su Porta Romana

I vigili del fuoco stanno lavorando a Milano nel quartiere di Porta Romana per l’esplosione di un furgone, avvenuta nella zona di Piazzale Libia, in via Pier Lombardo all’altezza dell’incrocio con via Vasari.

Residenti e lavoratori della zona hanno sentito un forte boato e subito dopo si è alzata una vasta colonna di fumo nero, visibile da tutti i dintorni. Da un video girato a poche decine di metri (da cui è tratta l’immagine di apertura dell’articolo) si vede che l’incendio successivo ha coinvolto altre auto e scooter parcheggiati.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 11.45. Non risulterebbero feriti, mentre è stata evacuata una scuola (Istituto delle suore mantellate), per precauzione, essendo l’edificio proprio all’angolo.

Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe dell’esplosione di un veicolo che aveva a bordo bombole di gas.

La colonna di fumo è stata fotografata anche da un nostro lettore che si trova in un isolato vicino del quartiere Porta Romana:

Il video della via dopo l’esplosione: