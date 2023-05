Giochi per parchi: qualità e sicurezza dall’arredo urbano

Giochi per parchi pubblici e giardini, attrezzature per il fitness outdoor, strutture ludiche e giochi da esterno per parchi tematici rappresentano, soprattutto per i piccoli ma spesso anche per i grandi, una fantastica occasione per divertirsi, muoversi, stare in compagnia e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Consapevole dell’importanza che il gioco e il divertimento rivestono quali strumenti di crescita e di sviluppo, Proludic realizza attrezzature per parchi giochi e per palestre all’aperto uniche e innovative, finalizzate ad allestire uno spazio pubblico come area ricreativa o fitness, sempre con la garanzia della massima sicurezza e degli più elevati standard qualitativi.

L’azienda si propone quale partner ideale nella progettazione di parchi giochi e di aree pubbliche destinate al divertimento, al movimento e allo sport, offrendo esperienza, competenza e qualità, con l’intento di soddisfare le esigenze e le preferenze di bambini e ragazzi.

Ogni progetto per la creazione di giochi da esterno in legno o in altri materiali, destinati ad aree ludico-sportive e a parchi tematici viene personalizzato e studiato nei minimi particolari, perché possa adattarsi perfettamente al contesto di destinazione e ad utenti di età e abitudini differenti.

Proludic intende progettare e fornire giochi per parchi certificati e attrezzi fitness outdoor, ideali per la realizzazione di aree ricreative sempre nuove, adattandosi a vincoli urbanistici e ambientali e impegnandosi per rispondere alle richieste di ogni cliente.

Quali sono le caratteristiche dei giochi per parchi di qualità

Progettare strutture e giochi per parchi pubblici e attrezzature sportive per la palestra all’aperto, significa prestare attenzione ad ogni dettaglio, dal design, alla sicurezza, alla scelta dei materiali, all’originalità e alla creatività.

Le attrezzature per parchi giochi e gli attrezzi da fitness realizzati da Proludic sono studiate per incontrare le aspettative di ognuno, dai piccolissimi agli adolescenti, e per offrire agli utenti un ambiente accogliente, rilassante e ricco di emozioni, dove divertirsi e lasciarsi catturare dalla fantasia, in tutta tranquillità e sicurezza.

Giochi da esterno tematici, strutture calisthenics e multifunzione che stimolano il desiderio di movimento, progetti per parchi attrezzati ideali per sviluppare non solo la fantasia ma anche le doti cognitive dei bimbi, attrezzature fitness outdoor per provare l’arrampicata e rafforzare l’equilibrio con la massima sicurezza, ma anche altalene tradizionali e scivoli per parchi giochi e tutti i classici giochi da giardino: il catalogo di Proludic comprende oltre 1200 articoli, tra cui una vasta gamma di strutture per lo sport e di complementi e idee per l’arredo urbano, che possono comunque essere personalizzati secondo le preferenze personali e le esigenze di spazio.

L’azienda si rivolge agli enti pubblici, alle scuole, alle strutture turistiche e commerciali, così come ai progettisti di spazi esterni, designer paesaggisti e imprese di costruzione, e qualsiasi azienda o professionista che sia alla ricerca di un partner ideale per la realizzazione o riqualificazione di aree verdi, parchi e giardini.

Giochi per parchi pubblici con il massimo riguardo per l’inclusione

Scivoli, strutture multifunzione, giochi a molla e giochi tematici in legno, tappeti elastici e strutture per l’arrampicata: per un bambino, le aree gioco all’aperto non sono solo un’occasione di divertimento, ma anche un ambiente utile per imparare, sviluppare le proprie capacità psicomotorie, fare attività fisica, socializzare, confrontarsi e interagire con gli altri.

Un importante punto di forza per le attrezzature per parchi pubblici e i giochi da esterno progettati e creati da Proludic è il costante riguardo verso l’inclusione.

È un diritto dei bambini quello di avere la possibilità di giocare, divertirsi e utilizzare le strutture pubbliche, senza difficoltà e senza rischi: per tale ragione, i giochi devono essere progettati per garantire a tutti l’accessibilità, senza alcuna distinzione.

Educare i bimbi all’inclusione fin da piccoli è fondamentale per introdurli alla vita sociale, perché si rendano conto che le differenze non devono essere ignorate o annullate ma, al contrario, valorizzate e capite attraverso la condivisione.

L’inclusione è una risorsa importante per tutti, sia per i bimbi diversamente abili che per gli altri, poiché consente ad ognuno di dare il meglio di sé e di impegnarsi.

Le strutture multifunzione e i giochi per parchi creati da Proludic vengono progettati in collaborazione con operatori sanitari e professionisti competenti nel settore della disabilità, al fine sia di comprendere e dare spazio alle esigenze dei bimbi diversamente abili, sia di garantire loro l’accessibilità, la tranquillità e l’armonia con gli altri.

Attrezzature fitness per lo sport all’aperto

Fare sport significa certamente pensare alla propria salute, ma anche divertirsi in compagnia di amici e famigliari, condividere esperienze e sensazioni e raggiungere i propri obiettivi.

Le strutture per l’outdoor fitness di Proludic sono pensate per infondere energia e benessere e per incentivare l’attività fisica ad ogni età, coinvolgendo diverse generazioni e, come è nella filosofia aziendale, favorendo sempre l’inclusione

Gli attrezzi per la palestra all’aperto possono essere personalizzati secondo l’ambiente di destinazione, con la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni: percorsi salute, strutture multisport per le attività di squadra, strutture dinamiche per i ragazzi in cerca di emozioni forti, campi attrezzati per basket, calcetto, hockey o altro, attrezzature per calisthenic e allenamento funzionale.

Tutti gli articoli prodotti da Proludic sono realizzati sulla base di eccellenti standard di qualità e sicurezza, con una grande attenzione verso il design e il colore, inserendosi con armonia in qualsiasi contesto urbano o paesaggistico.

Progetti di arredo urbano e decorazione

Per rendere accogliente e confortevole un’area giochi, un giardino pubblico o uno spazio ricreativo all’interno di un centro commerciale o turistico, è importante prestare attenzione anche agli elementi di arredo urbano, necessari sia per mettere a disposizione degli utenti uno spazio dedicato al relax, sia per aggiungere un tocco di eleganza e di vivacità all’ambiente.

Tavoli e panchine, cestini per i rifiuti, angoli riparati per un momento di tranquillità, recinzioni e cancelli ma anche cartelli, insegne e segnaletica, sono tutte idee per l’arredo urbano che contribuiscono a personalizzare l’area fitness outdoor, la palestra all’aperto e il parco giochi trasformandoli in un luogo piacevole e usufruibile in qualsiasi momento della giornata.