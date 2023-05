Giochi, sicurezza e ambiente, una domenica di festa in piazza con il Rotary di Tradate

L’appuntamento è per domenica 14 maggio in piazza Mazzini dalle 10 alle 18 con musica, giochi e momenti formativi sulle manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica. Un’iniziativa realizzata dal Rotary in collaborazione con Croce Rossa e Legambiente

Domenica 14 maggio piazza Mazzini a Tradate si animerà dei colori della sicurezza. Il Rotary Club di Tradate, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Legambiente, organizza una giornata per famiglie e bambini dedicata alla sicurezza e all’ambiente.

Dalle 10 alle 18,30, in piazza Mazzini, musica e giochi accompagneranno importanti momenti formativi dedicati ai più giovani ma anche agli adulti.

Per gli adulti, in particolare, la Croce Rossa proporrà momenti di formazione sulle manovre di disostruzione e rianimazione pediatriche, fondamentali per salvare la vita in caso di emergenza. Le lezioni informative saranno alle 11 e alle 16, le prove tutto il giorno.

Per i bambini, invece, ci saranno l’Ambulanza dei pupazzi – un percorso per avvicinare anche i più piccoli al mondo del soccorso senza che ne abbiano timore, ognuno con il proprio pupazzo – e momenti di gioco formativo con l’utilizzo di “riciclattoli“, ovvero giochi ottenuti attraverso il riuso di oggetti comuni: un’attenzione particolare all’educazione ambientale gestita da Legambiente.

Ad allietare il tutto, musica dal vivo con “Ale e Ale”, truccabimbi e stand gastronomico per rendere il tema della sicurezza e della cura dell’ambiente una vera festa.

«Il Rotary è da sempre impegnato a sostenere le attività che rafforzano la conservazione e tutela delle risorse n turali, promuovono la sostenibilità ecologica e favoriscono l’armonia tra le comunità e l’ambiente, oltre a sostenere i giovani e i servizi che possano produrre cambiamenti positivi nella comunità – spiega Lucia Riboldi, presidente del Rotary Club di Tradate – Ecco il perché di una giornata come quella del 14 maggio per la sicurezza di tutti e la cura dell’ambiente, patrimonio comune».

Il Rotary Club di Tradate, nato nel 1974, è un’associazione che opera sul territorio di Tradate e su quello dei comuni limitrofi, promuovendo progetti tesi a sostenere la comunità che lo abita. Da sempre attento ai più giovani, all’ambiente e alla ricerca, ha all’attivo progetti volti a garantire esperienze formative a livello internazionale come lo scambio giovani o i campus, lo sviluppo delle conoscenze sul territorio come il supporto alle ricerche archeologiche a Castelseprio e progetti legati all’ambiente come i bee hotel.

È un’organizzazione di respiro anche internazionale che supporta missioni del Rotary International come la lotta contro la Polio, da anni debellata in Italia ma ancora purtroppo presente in alcuni Paesi del mondo.

Sarà presente anche uno stand del Rotary dove sarà possibile conoscere le attività e i servizi che il Rotary sostiene e promuove.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tradate e dalla Pro Loco, è aperto a tutti e a partecipazione gratuita.