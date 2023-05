Giro, Evenepoel prima maglia rosa davanti a Ganna

Il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, è già calato nella parte di favorito per vincere il Giro d’Italia scattato oggi – sabato 6 maggio – dall’Abruzzo con la cronometro tra Fossacesia Marina e Ortona. (foto FB/Giro d’Italia)

Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha vinto la frazione superando di 22″ il verbanese Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), altro grande favorito per la tappa d’apertura. Alle loro spalle gli altri favoriti per la vittoria finale del Giro: terzo il portoghese Almeida a 29″, quarto il britannico Geoghegan Hart a 40″, sesto lo sloveno Roglic a 43″. 1’28” invece il ritardo di Damiano Caruso, il più atteso tra gli italiani per la classifica.

Chiude 93° la crono l’unico varesino in corsa, Alessandro Covi della UAE Emirates a 2’34” dal vincitore, male invece lo scalatore della Eolo-Kometa Lorenzo Fortunato che contro il tempo fa molta fatica (3’14” di ritardo), ma il distacco accumulato gli darà la possibilità di attaccare con più libertà. Il migliore del team varesotto è Mirco Maestri a 1’49”.

Domenica 7 la prima tappa in linea, da Teramo a San Salvo per 202 chilometri, con qualche asperità sul percorso ma con un finale che chiama lo sprint.