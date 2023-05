In venti partecipano all’everesting: 8.848 metri tra la Rasa e il Monte Chiusarella

Sono 20 gli atleti che hanno partecipato all’everesting organizzato nella frazione varesina della Rasa alla cima del Monte Chiusarella. La pratica dell’everesting è diffusa tra gli appassionati di sport estremo e consiste nel “coprire” un dislivello pari all’altitudine del Monte Everest, la cima più alta del mondo, ovvero 8.848 metri.

Di solito l’everesting viene affrontato in bicicletta mentre la sfida di venerdì 19 maggio ha coinvolto un gruppo di podisti con partenza dalla Rasa alle 19 per percorrere il sentiero sterrato lungo 3,5 chilometri tra la piazza del paese e la cima del Chiusarella: ogni tratto ha un dislivello positivo di 365 metri (ai fini della prova si somma soltanto la salita) e quindi per completare l’impresa bisognerà coprire il tracciato per 25 volte. Tra una tratta e l’altra gli atleti hanno avuto a disposizione un ristoro posizionato nella piazza della Rasa.