Investita in piazza Garibaldi a Gallarate, ferita una donna

Una donna di 80 anni è stata investita in piazza Garibaldi, la più centrale delle piazze cittadine di Gallarate aperte al traffico.

È accaduto alle 11:40 di sabato mattina, sul posto sono intervenuta la polizia locale e un’ambulanza della Croce Rossa Gallarate

La donna è stata soccorsa in “codice giallo” e portata in ospedale con un significativo trauma agli arti inferiori. Non è considerata in immediato pericolo di vita, anche se va considerata l’età.

A metà pomeriggio di venerdì sempre nella zona ai margini del centro storico di Gallarate c’era stato un altro incidente grave, con una ciclista di 31 anni coinvolta in un incidente in via XX Settembre e finita in ospedale a Gallarate ferita (anche lei in modo serio ma non in pericolo di vita).