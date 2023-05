Laurence Balestrini sul podio del Red Bull Ring in Austria

Buon bottino per il pilota di Saronno, Laurence Balestrini, impegnato nel Campionato Zinox F2000-Formula Trophy. Il porta colori del Viola Formula Racing ha corso per la prima volta sul tracciato austriaco del Red Bul Ring ed è tornato in Lombardia dopo essere salito sul podio dopo entrambe le gare disputate.

Balestrini ha dimostrato di avere un’ottima capacità di apprendimento, sfiorando la pole position di classe (a soli 3 decimi di secondo) nonostante le difficoltà del circuito e l’esordio personale su una pista che ospita anche la Formula 1. In gara il driver saronnese non è sempre stato assistito dalla fortuna pur riuscendo a fare risultato in entrambe i confronti.

La prima prova, alla mattina, si è aperta con un rischio: una vettura è rimasta ferma in griglia di partenza creando scompiglio e contatti nel gruppo. Anche la vettura di Balestrini è stata “toccata” sulla posteriore destra e ciò ne ha condizionato la prestazione causando anche un’escursione fuori pista nel finale, però il pilota saronnese ha ugualmente agguantato il terzo posto di classe Open e il secondo nella Drexler Formel Light.

La seconda manche era prevista a poche ore di distanza costringendo i meccanici a fare gli straordinari per riparare il cerchio danneggiato in Gara1. Balestrini è partito bene, alle spalle del leader Palummieri ma un problema di bloccaggio delle ruote dovuto al problema precedente gli ha fatto perdere terreno. La sua condotta di gara gli ha comunque garantito il terzo posto tra le vetture di Drexler Formel Light e il quarto di classe Open.