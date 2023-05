Lunedì 8 maggio la candidata sindaco Elena Carraro e la lista LeAli per Lonate si presentano

Si avvicina l’ultimo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni comunali di Lonate Pozzolo. Lunedì 8 Maggio presso la sala consiliare Ulisse Bosisio di Via Cavour, 21, alle ore 21:00, Elena Carraro, candidata Sindaco per la lista LeAli per Lonate, presenterà il programma elettorale e i candidati alla cittadinanza.

La serata vedrà la presenza di rappresentanti di Governo e di Regione Lombardia, tra cui il sottosegretario all’istruzione, On. Paola Frassinetti, i deputati On. Pellicini, On. Mascaretti, On. Sorte, il Vice Presidente di Regione Lombardia Alparone, Sen. Mario Mantovani, l’ex Deputato Bianche, l’Assessore alla cultura Caruso Francesca, i Consiglieri Regionali De Bernardi Martignoni e Zocchi e Giuseppe Taldone.

Sarà un’occasione per conoscere meglio i componenti della lista LeAli per Lonate e per approfondire le tematiche del programma elettorale, che si focalizza su importanti questioni quali, attività e bilancio, servizi alla persona, sicurezza e legalità, istruzione e cultura, opere pubbliche, Malpensa e ambiente e sport e associazioni.

La cittadinanza è invitata tua a partecipare numerosa e a confrontarsi con la candidata Sindaco Elena Carraro e i candidati della lista LeAli per Lonate, in un momento di grande importanza per il futuro della comunità di Lonate Pozzolo