Occasioni d’avventura con tre film per bambini e ragazzi a Tradate

Si intitola “Occasioni d’avventura” il nuovo cineforum per bambini e ragazzi promosso dall’associazione L’Aquilone di Tradate in collaborazione con Filmstudio 90 e ospitato nei sabati di maggio dal cinema Grassi e da Villa Truffini.

In calendario tre film per altrettanti continenti da esplorare attraverso animazioni ricche di storie, tradizioni e contesti diversi, immersi in panorami mozzafiato.

Si comincia con “Le avventure di Zarafa, la giraffa giramondo”, sabato 6 maggio alle ore 10 al Cinema Grassi. Il film francese è ispirato alla vera storia della giraffa Zarafa, vissuta due secoli fa, e racconta l’incredibile viaggio del piccolo Maki in fuga.

Di origine irlandese, per regia e tradizione è la seconda animazione in programma per questo mini cineforum: sabato 13 maggio sempre alle ore 10 al cinema Grassi, c’è “La canzone del mare”, un’animazione delicata e avventurosa ispirata a un’antica leggenda e ricca di amore fraterno tra Ben e la sua sorellina selkie.

Infine sabato 20 maggio, nel pomeriggio alle ore 15 in Villa Truffini sarà proiettato “Iqbal, bambini senza paura”, film d’animazione italiano ispirato alla vita del bambino pakistano Iqbal Masih, diventato simbolo della lotta per i diritti dell’infanzia dopo essersi ribellato alla condizione di lavoratore-schiavo cui era costretto dall’età di 5 anni.

La partecipazione alle proiezioni del cineforum Occasioni d’avventura è per tutti gratuita con richiesta di prenotazione scrivendo a aquilonetradate@libero.it oppure 333 8601738.