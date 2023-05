Pantaloni da cerimonia donna: come indossarli

Dover partecipare a una cerimonia è sempre un qualcosa di importante e che, in qualche maniera, ci spinge ad essere più belle che mai. Tuttavia, non sempre siamo in vena di mostrare le nostre gambe, o per il freddo o perché semplicemente non ci va perché magari non abbiamo ancora preso il sole. In questi casi la migliore soluzione è indossare pantaloni da cerimonia, ma come vanno scelti e come vanno abbinati?

I modelli da pantaloni da cerimonia

La prima cosa a cui pensare è la fisionomia. Se siete donne curvy e volete sottolineare il punto vita, un pantalone a palazzo è quello più indicato perché lo mette in evidenza, oltre al fatto che una bella scarpa con il tacco slancia la figura.

Se invece il punto vita non vi interessa, meglio optare per un pantalone a trapezio: non segna e cade morbido su tutta la lunghezza delle gambe.

Altri pantaloni eleganti per cerimonia da indossare sono quelli a sigaretta: sono più asciutti, lasciano scoperte le caviglie che sono, in molti casi, un punto di forza.

Qualsiasi sia la vostra decisione, sappiate che sopra potete abbinare una bella blusa in seta: il tessuto prezioso si vede e si riconosce sempre. Se lavorata e particolare (e se le condizioni atmosferiche lo permettono), è possibile indossarla anche senza giacca. Molto raffinata è anche una camicia in chiffon.

Molto importanti sono anche le scarpe. Secondo il galateo bisognerebbe coprire le dita, ma i modelli di oggi con le dita scoperte sono comunque molto eleganti e raffinati. Infine, è bene aggiungere un tocco di luce per gli outfit più sobri, poi una borsa coordinata o una pochette a mano per cerimonie di sera e a tracolla per quelle di giorno.

Cos’altro considerare

Come abbiamo capito scegliere dei pantaloni eleganti da cerimonia non è affatto una brutta idea. Per farlo in maniera ottimale c’è però da tenere a mente altri piccoli consigli.

Il primo suggerimento che vi diamo è acquistare da brand italiani specializzati: sarete certe di trovare modelli che possono esprimere il vostro stile unico attraverso capi esclusivi.

Questo accade perché sono indumenti che massimizzano la nostra bellezza e che ci donano un tocco di eleganza in più grazie alle belle rifiniture e ai preziosi ricami che possiedono.

Si tratta di pantaloni per cerimonia ricercati, messi al mondo da veri professionisti del settore e tutti con tessuti di ottima qualità. Esempi di tutto questo sono le creazioni di Marina Rinaldi.

Seppur costando un po’ di più, i marchi di un certo livello valgono comunque la pena: donano la certezza di indossare capi d’abbigliamento che vestono le forme nella migliore maniera possibile.

Brand di questo tipo, tra le altre cose, mettono a disposizione del cliente servizi di sartoria che possono personalizzare l’abito sulla propria silhouette, di poter scovare accessori abbinabili, e di poter usufruire delle competenze di un Personal Stylist, una figura professionale in grado di esaltare ancora di più la bellezza di ogni donna.

Possiamo quindi concludere che è buona norma acquistare pantaloni eleganti per cerimonia che siano di moda, quei capi d’abbigliamento che sono in grado di incontrare le nostre curve rendendole un punto forte.