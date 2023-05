Pedalata culturale nel Parco Pineta

Le Guardie Ecologiche Volontarie guideranno alla scoperta dell’area verde in un percorso ad anello dedicato alla natura

“Pedalata culturale” accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) che lungo il percorso faranno alcune brevi soste per raccontarvi le caratteristiche degli habitat naturali che troverete lungo il tragitto e le curiosità relative al territorio.

Ritrovo: h.14 c/o parcheggio auto cimitero, viale Rimembranze, Abbiate Guazzone (fraz. di Tradate) – VA.

Tipologia partecipanti: famiglie con ragazzi e/o ragazze (adolescenti).

Il percorso ad anello attraverserà i territori dei comuni di Locate Varesino, Carbonate, Mozzate, Lurago Marinone, Limido Comasco, Veniano, Appiano Gentile e Tradate.

Prima di ritornare al punto di partenza, ci sarà una sosta al Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico ed Ecoplanetario di Tradate, con un piccolo ristoro per riprendersi un po’ dalle fatiche accumulate.

Durante la pedalata avrete l’assistenza di un automezzo del Parco, condotto dalle GEV e da Paolo Uslenghi, titolare dell’omonimo negozio di biciclette in C.so Bernacchi a Tradate, che fornirà l’assistenza tecnica in caso di guasti.

Norme specifiche per l’uscita

E’ obbligatorio:

• l’uso di una MTB (mountain bike), nel caso anche elettrica;

• l’uso del caschetto;

• verificare l’efficienza della propria MTB prima della partenza;

• avere con sé il Kit antiforatura o almeno una camera d’aria;

• portare una borraccia e qualche alimento energetico.

N.B.: l’Ente Parco e le GEV declinano ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso dell’escursione. La prenotazione all’ evento ha effetto di accettazione delle regole di partecipazione e solleva l’ Ente e le GEV da qualunque responsabilità.

L’attività si svolgerà anche in caso di pioggia lieve. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, invece, l’evento sarà annullato e riprogrammato per domenica 4 Giugno 2023.