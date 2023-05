“Poeti in Erba”, a Malnate si premiano i giovani scrittori in memoria di Ernico Bertè

Sabato 13 Maggio dalle ore 16.30 l’Aula Magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate ospiterà la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione di “Poeti in Erba”, il concorso di poesia per gli studenti delle scuole malnatesi in memoria di Enrico Bertè.

L’evento vedrà inoltre la proiezione dell’audiovisivo “GiochiAmo coi colori” realizzato dall’Asilo Infantile Scuola Materna di Concagno. a Seguire lo spettacolo “Pipuffa, una cantastorie proprio buffa” di e con Marina De Juli, la presentazione del libro “La voce dei colori” con testi scritti dai poeti in erba e l’intervento del sindaco Irene Bellifemine.