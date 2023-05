Sgarbi incompatibile con il Consiglio lombardo: “Meglio che resti a Roma”. Caruso: “Collaborazione presegue”

“Aspetterò la lettera di Fontana e risponderò che è più utile per la Lombardia che io resti sottosegretario anziché consigliere regionale”. Lo dice all’ANSA il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, commentando la decisione del Consiglio regionale della Lombardia di decretare l’incompatibilità tra i due incarichi.

La carica da consigliere lombardo ricoperta da Vittorio Sgarbi è “incompatibile” con l’incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura: ad approvarne l’incompatibilità è stato il Consiglio regionale della Lombardia in apertura della seduta di oggi.

Come ha spiegato nel suo intervento in Aula il presidente della Giunta delle Elezioni Luca Ferrazzi, Sgarbi avrà ora dieci giorni di tempo entro i quali dovrà optare per una delle due cariche, pena la decadenza, una volta trascorsi i dieci giorni, da quella di Consigliere regionale.

“Sarei voluto andare già oggi in Consiglio, ma andrò alla prossima convocazione, appena riceverò la lettera, per salutare i colleghi”, spiega Sgarbi all’agenzia giornalistica Ansa, sottolineando che “si tratta di un atto dovuto” e che ci sono una serie di iniziative e progetti nella Regione “che posso portare avanti meglio come sottosegretario“.

Al posto di Sgarbi subentrerebbe in Consiglio per Noi Moderati Nicolas Gallizi, eletto nella circoscrizione di Milano.

L’assessore Caruso: “Con Sgarbi la collaborazione continua”

“Sono certa che la collaborazione con Vittorio Sgarbi continuerà a essere proficua e importante. La sua attenzione verso la Lombardia, come quella del ministro Gennaro Sangiuliano, che proprio domani sarà a Milano, è costante. Insieme, porteremo avanti una serie di azioni mirate a valorizzare ulteriormente l’eccezionale patrimonio culturale e artistico della nostra regione”. Così Francesca Caruso, assessore alla Cultura della Regione Lombardia, nell’augurare a Vittorio Sgarbi “un prosieguo di buon lavoro nel suo ruolo di sottosegretario alla Cultura del nostro Governo”, interviene sulla dichiarazione in cui annuncia la sua intenzione di rinunciare al ruolo di consigliere regionale.