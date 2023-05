Spavento fa rima con divertimento con “The Canterville Ghost” a Castellanza

Venerdì 19 maggio, al teatro di via Dante di Castellanza, un nutrito pubblico di genitori, insegnanti, amici e collaboratori dell’Istituto “E. Fermi” si è spaventato, ha riso e si è commosso grazie alla performance in lingue straniere degli alunni del Liceo Linguistico Potenziato e della Scuola Media “San Giulio”. Ragazze e ragazzi hanno infatti dato vita allo spettacolo “The Canterville Ghost”, tratto dalla celebre short story di Oscar Wilde.

«L’opera – ha spiegato la professoressa Luciana Ferrari (docente di inglese e responsabile del progetto English Drama) – mette in scena vizi e virtù della società, insistendo su quegli stereotipi che caratterizzano inglesi ed americani, che in piena età Vittoriana avevano ben poco in comune a parte la lingua. Il punto di vista ironico dell’autore permetteva infatti di mettere sotto una lente di ingrandimento i piccoli, grandi difetti che i due popoli si rimproveravano l’un l’altro, ma sempre con uno sguardo fondamentalmente benevolo ed un sorriso di rispettosa incomprensione sulle labbra».

All’accensione delle luci della ribalta e all’apertura del sipario le emozioni più disparate sono servite su un piatto d’argento. Un’antica armatura, un caminetto, un quadro che si muove… e l’atmosfera diventa subito misteriosa; una cena tra amici, un balletto della Belle Époque, una goffa dichiarazione d’amore… e si scatenano le risate; un segreto confessato, un profondo dolore, un gesto di compassione… e il pubblico si commuove. Un susseguirsi di emozioni, avvenimenti e frizzanti dialoghi disinvolti in inglese e francese che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta.

Soddisfatte per il lavoro dei propri studenti la preside Ivana Morlacchi e la dottoressa Stefania Mazza, che si sono complimentate con i propri alunni e hanno ringraziato i professori coinvolti nella realizzazione del progetto: Luciana Ferrari, Sara Sommaruga, Emanuele Ianne, Michele Tosoni, Sara De Bernardi, Marilena Toppi.

Un lungo applauso finale ha premiato i giovani attori al termine della performance, apprezzata soprattutto per la padronanza linguistica e per la fluidità e naturalezza dimostrate, oltre che per la mimica e la presenza scenica di tutti i protagonisti.

Presenti all’evento, patrocinato dal Comune di Castellanza, anche il sindaco Mirella Cerini e l’assessore alla cultura, Davide Tarlazzi. Con loro una rappresentanza dei volontari del FAI e un nutrito gruppo di alunni e genitori di tutti gli indirizzi dell’Istituto castellanzese, insieme a studenti provenienti da altre scuole del territorio.