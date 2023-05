Spazio28 arte contemporanea presenta a Luino: “Lasciare il segno – dialoghi con la natura”

Domenica 11 giugno la Masseria di Villa Petrolo di Luino – che si trova in via San Pietro 43 – si prepara ad ospitare, fino al 17 giugno, la mostra “Lasciare il segno 2023 – dialoghi con la natura” a cura di Mariella Montaina Filippi di Galleria Spazio28 arte contemporanea.

Lasciare il segno 2023 “Dialoghi con la natura”, ha come tema uno sguardo contemplativo e dialettico con la natura. In un momento storico come quello attuale, in cui la Natura evidenzia sconvolgimenti e mutazioni

spesso imputabili anche all’uomo, << ci sembra opportuno proporre un’attenzione particolare all’ambiente naturale in cui viviamo>> fanno sapere dalla Galleria.

Nella mostra che sarà presentata presso la masseria di Villa Petrolo–Filippi sarà esposta una selezione di opere calcografiche, pittoriche e scultoree aventi per soggetto immagini riferite al mondo vegetale.

La mostra – che verrà inaugurata domenica 11 a partire dalle 15:30 – verrà presentata successivamente a Palazzo Verbania, adeguatamente incrementata, dal 30 settembre al 15 ottobre inserendosi nella manifestazione “Earth Festival 2023”

Il ricavato dell’evento – organizzato con il patrocinio del Lions Luino, dell’Ente turistico Mesolcina, della Città di Luino e del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca – sarà devoluto a supporto dell’attività della Pallacanestro Virtus Luino ASD.

PROGRAMMA

Domenica 11 giugno

ore 15:30 Presentazione della mostra con Paolo Blendinger

ore 16:00 “Le tecniche calcografiche” incontro con Ubaldo Rodari

ore 16:30 “L’uomo e la rosa, una infinita storia d’amore” conferenza con Carlo Pagani

ore 17:30 Aperitivo in musica con i Corni delle Alpi

Giovedì 15 giugno 2023

ore 11:00 Yoga nella natura con Terry Polidoro *

ore 16:00 Laboratorio di acquerello con Renata Bonzo rivolto ai bambini (6 – 14 anni)*

Sabato 17 giugno 2023

ore 10:30 Laboratorio di acquerello con Renata Bonzo rivolto ad adulti *

ore 17:00 Presentazione del libro “Coscienza civica e dove trovarla, storie di un’Italia

che r-esiste” con Gloria Schiavi e Luca Rolandi. Modera Roberto Radice

ore 18:00 Aperitivo in musica con “Le Organette”

*Laboratori per adulti e bambini: prenotazione obbligatoria +39.338.8454952 / spazio28@yahoo.it

Orari di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì 15:00 – 18:00 e sabato e festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Per maggiori informazioni: 3388454952/ spazio28@yahoo.it