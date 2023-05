Sperimentare la psicomotricità in una serata per genitori a Cuvio

“La Psicomotricità: sperimentare per conoscere” è il titolo della serata teorico-esperienziale rivolta ai genitori promossa dalla Scuola dell’infanzia Erminia Maggi di Cuvio per la serata di venerdì 12 maggio alle ore 20.45 in compagnia della psicomotricista Elisa Fortunati.

L’incontro è aperto a tutti, anche a coloro che non sono iscritti alla scuola.

