Tamponamento tra quattro auto a Capolago, traffico in tilt sulla provinciale: code dalla Schiranna

Un tamponamento tra quattro auto ha paralizzato il traffico lungo la strada provinciale 1 del Lago di Varese, nei pressi di Capolago. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 4 maggio poco prima delle 18.

Nell’impatto non sembrano esserci feriti ne gravi conseguenze se non che il sinistro ha complicato drammaticamente la viabilità nell’ora di punta. L’incidente è avvenuto in direzione dell’autostrada e si registrano al momento code fino alla Schiranna.