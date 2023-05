Torna ad Arcisate la “randonnée” benefica per sostenere la ricerca sulla Sla

E’ tutto pronto per la terza edizione della “Randonnée Arcisate“, la gara ciclistica che unisce sport e sostegno alla ricerca scientifica sulla Sla.

L’iniziativa, nata nel 2021 da un’idea di Daniele Bongiorno della Società dilettantistica di ciclismo di Arcisate, al quale è stata diagnosticata la Sla, si svolgerà domenica 25 giugno a pochi giorni dallo “Sla Global Day” che ci celebra in tutto il mondo il 21 giugno per sensibilizzare sui bisogni delle persone con Sla e sull’importanza di investire nella ricerca. Nelle prime due edizioni la randonnè di Arcisate ha permesso di raccogliere oltre 11mila euro da destinare alla ricerca scientifica su questa malattia.

La randonnée è aperta alla partecipazione di appassionati e professionisti del ciclismo. ed è già possibile effettuare l’iscrizione (costo 20 euro entro il 23 giugno) fino alla mattina di domenica 25 giugno (costo 25 euro): sul sito cliccando qui il modulo per iscriversi e tutte le informazioni relative all’evento. Ogni partecipante riceverà il pacco gara e potrà prendere parte al grande pasta party allestito al Palavelmaio.

L’edizione 2023 presenta diverse novità, a partire dal nuovo percorso per mountain bike, ebike e gravel, che consentirà a quanti corrono con queste tipologie di bici di partecipare alla competizione. Sono previsti tre tipi di percorso: uno corto di 90 km, uno lungo di 120 km e il nuovo percorso di 30 km per mountain bike, ebike e gravel. Partenza alla francese, dalle 8.30 alle 9, dal Palavelmaio di via Martiri della Libertà 16, a Velmaio di Arcisate.

Tutti i percorsi saranno segnalati con frecce direzionali. Possono partecipare all’iniziativa tutti i cicloamatori e/o cicloturisti di ambo i sessi, purché tesserati alla Federazione ciclistica italiana o all’Unione ciclistica italiana, con il limite massimo di età di 75 anni. Obbligatorio l’uso del casco omologato.

Al termine del pasta party i saluti alla presenza delle istituzioni locali e della Fondazione AriSLA e la premiazione.