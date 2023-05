Un colpo di sonno e finisce con l’auto in un canale a Pieve Emanuele

Lunedì mattina poco prima delle 7 una donna alla guida della sua autovettura Fiat Panda, molto probabilmente per un colpo di sonno, è sbandata in via Montalcini a Pieve Emanuele ed è finita in una roggia piena d’acqua.

Grazie all’intervento di un altro automobilista che passava nella stessa strada la signora è stata estratta viva dell’autovettura. Nel frattempo è arrivata anche la squadra del gruppo Saf dei vigili del fuoco.

L’automobilista, 41 anni, è stata trasportata dal personale del 118 in codice giallo all’ospedale Humanitas. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Donato.