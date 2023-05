“Un’estate di sport e amicizia”, super campus 2023 con Saronno Servizi ssd

Il Super Campus della Saronno Servizi sta tornando. A partire dal 19 giugno al 1° settembre riparte il campus estivo di Saronno Servizi ssd, con una sola settimana di stop a ridosso del 15 agosto.

È confermata la sede del Palaexbo di via Piave, 1 a Saronno. Il campus è rivolto ai bambini dai 4 ai 14 anni. Le attività sono suddivise per fasce d’età, i più grandi potranno provare varie attività sportive. Per i più piccoli un programma dedicato alla loro età. Per tutti gli iscritti è previsto il corso di nuoto presso il nostro impianto di via Miola, 5 a Saronno.

Apertura iscrizioni a partire dal 15 maggio 2023 presso la reception del PalaExBo. Per iscriversi è possibile telefonare al numero 02.25061292, da lunedì a venerdì, dalle ore 16:00 alle 19:00 per tutto il mese di giugno, luglio e agosto solo lunedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00.

Orari Super Campus 2023:

• Orario ingresso 7.45/9.00

• Orario uscita 16.30/17.30

• Uscita anticipata ore 12.00 e ore 14.00

• Pranzo e merenda compresi nel prezzo.

SCARICA IL PDF DEL FLYER IN ALLEGATO

• Certificato medico obbligatorio dai 6 anni compiuti.

• Iscrizione cartacea obbligatoria (settimanale)

Accorcia i tempi Scaricando il modulo d’iscrizione dal nostro sito: www.piscinadisaronno.it

Mail: palaexbo@saronno-ssd.it