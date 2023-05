Varese e le sue piste ciclabili protagoniste alla Stazione Centrale di Milano

Un nuovo passo in avanti nella valorizzazione della provincia di Varese quale territorio dedicato al cicloturismo: durante tutta la prossima settimana, da lunedì 8 a sabato 13 maggio, il progetto #VareseDoYouBike promosso da Camera di Commercio sarà protagonista alla Stazione Centrale di Milano. «Grazie a Regione Lombardia, che ha avviato un’iniziativa di promozione turistica dentro il principale nodo dell’interscambio ferroviario del Nord Italia – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –, avremo a disposizione uno spazio al piano terra della Centrale. Uno spazio dove far conoscere al grande pubblico tutta l’attività promozionale che stiamo svolgendo in ambito cicloturistico, frutto anche della preziosa sinergia con varie istituzioni, molti enti e tanti operatori privati».

Anche in questa circostanza saranno diversi i partner che affiancheranno l’impegno di Camera di Commercio: non mancherà, in particolare, l’impegno dei Varese Tourist Angels, studenti degli istituti superiori del nostro territorio che affiancheranno le guide cicloturistiche in un’utile esperienza nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (in breve PCTO, l’ex alternanza scuola- lavoro). Oltre all’informazione, durante la sei giorni di attività promozionale alla Stazione Centrale saranno garantiti la distribuzione di pubblicazioni cartacee di promozione territoriale, la proiezione di video e la valorizzazione sia del nuovo sito web www.varesedoyoubike.it, sia della piattaforma Komoot per la visione/condivisione di oltre 40 itinerari, per più di 2mila chilometri percorribili. Itinerari che sono stati mappati da guide cicloturistiche all’interno delle diverse aree in cui è suddiviso il

erritorio provinciale nell’ambito del progetto #VareseDoYouBike.

Intanto, in questo fine settimana e sempre nell’ambito del progetto Varese Tourist Angels di Camera di Commercio, studenti affiancati da guide turistiche proporranno l’offerta del nostro territorio ad atleti e ospiti che domani e domenica animeranno le sponde del lago di Comabbio in occasione del meeting nazionale di canottaggio per le categorie giovanili e master organizzato dalla Canottieri Corgeno.