Aggressione in viale Valganna a Varese, soccorsi due uomini

Due persone sono state soccorse dal 118 in viale Valganna, all’incrocio con via Renè Vanetti a Varese. È successo poco dopo le 11 e la dinamica non è al momento chiara, ma si tratterebbe di una aggressione: le persone coinvolte sono un 27enne e un 32enne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa e dell’Sos Besano, oltre all’automedica. Uno dei due uomini è stato portato in ospedale ferito ma non in immediato pericolo di vita. L’altro invece non ha riportato ferite gravi. Dopo le prime cure, entrambi sono stati poi trasferiti al Circolo di Varese.

Sul luogo sono intervenute anche alcune unità della Polizia di Stato, per le indagini.